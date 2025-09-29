Haberler

Batman'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Batman'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Güncelleme:
Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu sonucunda, aranan 2 firari hükümlü yakalandı. Kozluk ilçesinde 7 yıl 2 ay cezası bulunan V.B. ve adrese gizlice değişiklik yaparak saklanan A.G. tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 2 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Kozluk ilçesinde 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. ile Batman merkezde 2 yıldır kılık ve adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
