Batman'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 2 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Kozluk ilçesinde 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. ile Batman merkezde 2 yıldır kılık ve adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN