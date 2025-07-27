Batman'da Feci Motosiklet Kazası: Sürücünün Bacağı Koptu

Batman'da Feci Motosiklet Kazası: Sürücünün Bacağı Koptu
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Batman'ın Gercüş ilçesinde genç bir sürücünün motosikletinin kontrolden çıkarak refüj direğine çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. 17 yaşındaki Muhammed Bilal Gündüz'ün bacağı koptu ve durumu ağır olduğundan hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüj direğine çarptı. Feci kazada 17 yaşındaki sürücü Muhammed Bilal Gündüz'ün bacağı koptu.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Bilal Gündüz (17) idaresindeki 72 ACG 854 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak çevre yolu refüjünde bulunan direğe çarptı. Kazada Muhammed Bilal Gündüz'ün bacağı koptu. Durumu ağır olan 17 yaşındaki genç, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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