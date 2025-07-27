Batman'da Feci Motosiklet Kazası: Sürücünün Bacağı Koptu

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüj direğine çarptı. Feci kazada 17 yaşındaki sürücü Muhammed Bilal Gündüz'ün bacağı koptu.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Bilal Gündüz (17) idaresindeki 72 ACG 854 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak çevre yolu refüjünde bulunan direğe çarptı. Kazada Muhammed Bilal Gündüz'ün bacağı koptu. Durumu ağır olan 17 yaşındaki genç, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN