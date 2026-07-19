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Batman'da trafik kazası: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Batman'da trafik kazası: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Batman kent merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü, hastanede kurtarılamadı.

Batman kent merkezinde gece geç saatlerde meydana gelen feci trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde, gece saat 02.10 sıralarında meydana geldi. M.H.A. (44) idaresindeki 34 ETB 404 plakalı otomobil ile 18 yaşındaki Ferman Çiçek'in kullandığı 47 AAN 392 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferman Çiçek'i gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.H.A. ise adli makamlara sevk edilmek üzere emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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