Batman'da emekli güvenlik korucusu evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde emekli güvenlik korucusu İsmail E.'yi (51) evinde hareketsiz bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler İsmail E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail E.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - BATMAN