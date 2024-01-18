Üye Girişi
Haberler

Batman'da emekli güvenlik korucusu evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde emekli güvenlik korucusu İsmail E.'nin evinde ölü bulundu. İsmail E.'nin ölüm nedeni otopsi için Gercüş Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Batman'da emekli güvenlik korucusu evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde emekli güvenlik korucusu İsmail E.'yi (51) evinde hareketsiz bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler İsmail E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail E.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Gercüş Batman Güvenlik Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title