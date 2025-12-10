Batman'da trafo yangını kontrol altına alındı

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, olay yerine gelen ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, trafodan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları hızlı müdahale sonucu yangının büyümesini engelleyerek tamamen söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafoda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN