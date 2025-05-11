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Batman'da düşen karga yavruları itfaiye tarafından yuvalarına bırakıldı

Batman'da düşen karga yavruları itfaiye tarafından yuvalarına bırakıldı
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Batman'da ağaçtaki yuvalarından düşen iki yavru karga, bir gencin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yuvalarına geri kondu.

Batman'da ağaçtaki yuvalarından düşen iki karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle yerine bırakıldı.

Turgut Özal Caddesi'nde ağaçtaki yuvalarından düşün iki yavru kargayı fark eden 19 yaşındaki Celal Kolkaldıran, bir kutuya koyduğu yavru kuşlara eliyle su verdi. Gencin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yavru kargalar, itfaiye erleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla yuvalarına yerleştirildi.

Yoldan geçtiği sırada ağaçtan yere iki yavru karga düştüğünü fark ettiğini söyleyen Kolkaldıran, "Hemen bir kartona koyup, onlara elimle su verdim. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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