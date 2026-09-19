Batman'da dün akşam saman yüklü kamyon yan yattı, 2 kişi yaralandı

Batman'da dün akşam saman yüklü kamyon yan yattı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyon yola yan yattı. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralanırken, yola saçılan saman balyaları nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bıçakçı Karakolu mevkisinde seyir halindeki saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola yan yattı. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi yaralanırken, kasadaki saman balyaları yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yola saçılan saman balyaları nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.