Haberler

Otomobil tırın dorsesinin altında kaldı: Sürücünün burnu bile kanamadı

Otomobil tırın dorsesinin altında kaldı: Sürücünün burnu bile kanamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapan tır bir otomobile çarptı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kavşakta dönüş yapan tır otomobile çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza öğle saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil dönüş alan tıra çarparak tırın dorsesinin altında kaldı. Feci kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı