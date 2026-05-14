Batman'da dereye düşen vatandaş kurtarıldı

Batman'da dereye düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde İluh Mahallesi'ndeki İluh Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden vatandaş dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dere yatağında mahsur kalan vatandaşı bulunduğu yerden yaralı halde çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı