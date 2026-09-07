Kozluk'ta Depoda Yangın: Kasa ve Tütünler Zarar Gördü

Batman'ın Kozluk ilçesinde plastik domates kasaları ile kuru tütünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Batman'ın Kozluk ilçesi Komando Mahallesi'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, depodaki plastik domates kasaları ile kuru tütünler zarar gördü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı