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Kozluk'ta Depoda Yangın: Kasa ve Tütünler Zarar Gördü

Kozluk'ta Depoda Yangın: Kasa ve Tütünler Zarar Gördü
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Batman'ın Kozluk ilçesinde plastik domates kasaları ve kuru tütün bulunan bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında depodaki malzemeler zarar görürken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde plastik domates kasaları ile kuru tütünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Batman'ın Kozluk ilçesi Komando Mahallesi'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, depodaki plastik domates kasaları ile kuru tütünler zarar gördü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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