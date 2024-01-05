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Batman'da çöp konteynerinde çıkan yangın vatandaş tarafından söndürüldü

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Batman kent merkezinde çöp konteynerinde çıkan yangın, bir vatandaşın müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaş, yangını bidona doldurduğu suyla kontrol altına aldı. Olayın ardından vatandaş, çöp konteynerlerine ateş yakmanın hem maddi hem de manevi zararlara yol açtığını belirtti.

Batman'da çöp konteynerinde çıkan yangın bir vatandaş tarafından bidonla söndürüldü.

Kent merkezinde çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören Recep Ekinci adlı vatandaş, konteynerdeki yangını bidona doldurduğu suyla söndürdü. Konteynerden çıkan dumanın vatandaşı rahatsız ettiğini belirten Ekinci, "Lütfen çöp konteynerindeki çöpleri ateşe vermeyelim. Maddi ve manevi olarak, insan sağlığı açısından da kimsenin bu tür olumsuz davranışlar sergileme hakkı yoktur" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekinci Batman Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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