Batman'da komşular arası taş, sopa ve bıçaklı kavga: 9 yaralı

Batman'da çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek Ö. ve K. ailelerinin karıştığı büyük bir kavgaya dönüştü. Öfkenin kontrolden çıktığı olayda taraflar birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Mahallede korku ve panik dolu anlar yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına aldı.

Yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı