Batman'da Blender Kazası: Ev Hanımı Yaralandı
Batman'da yemek hazırlarken blender parçasının parmağına batması sonucu yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahale sonrası kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kadının parmağındaki parçayı dikkatli bir şekilde çıkardı.
Edinilen bilgilere göre, Batman merkezde yaşayan bir ev hanımı yemek hazırlığı sırasında dikkatsizlik sonucu parmağını çalışan blendere kaptırdı. Blender parçasının batması sonucu yaralanan kadın, yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu batan parçayı kadının parmağından çıkardı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa