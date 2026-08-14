Batman'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Batman'da kontrolden çıkarak yan yatan beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, Batman Marangozlar Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemi alınırken, yan yatan beton mikseri vinç yardımıyla düzeltilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı