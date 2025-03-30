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Batman'da Bayramlaşmaya Giden Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da Bayramlaşmaya Giden Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya giden motosiklet devrildi. 46 yaşındaki İshan Nülifer olay yerinde hayatını kaybederken, 35 yaşındaki sürücü Sadık Donat yaralandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya gidenlerin motosikleti devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Öğütlü köyü mevkisinde İncirli köyüne bayramlaşmaya gitmekte olan 35 yaşındaki Sadık Donat'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Sadık Donat yaralanırken, arkasında bulunan 46 yaşındaki İshan Nülifer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İshan Nülifer'in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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