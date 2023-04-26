Batman'da bayramda ağır yaralan 7 yaşındaki kız çocuğu hayata tutunamadı
3. Sayfa Haberleri
Batman'da bayram günü trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki Zehra Nur İş, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Batman'da bayram günü trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki Zehra Nur İş, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Hal Yolu Eski Çevik Kuvvet Karakolu mevkiinde meydana geldi. Bayram günü yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşında Zehra Nur İş isimli kız çocuğuna karşı yönden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zehra Nur İş tedavi altına alındı. 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından 7 yaşındaki kız çocuğu yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa