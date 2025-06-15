Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir balkon çöktü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi Atbağı köyünde meydana geldi. Yel ailesinin 3 katlı evlerinin 1'inci katına ek olarak yapılan balkon, fayans çalışması sırasında çöktü. Bu sırada aşağıda yemek yiyen 9 kişi, çöken balkonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yapılan kontrolde Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel'in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y., (19) A.V.Y. (12) A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu kişi ilk müdahalenin ardından Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.