Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı
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Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı
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Batman'da 3 katlı evin birinci katındaki balkon, fayans çalışması sırasında çöktü. Aşağıda yemek yiyen 9 kişi çöken balkonun altında kaldı. Feci olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir balkon çöktü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi Atbağı köyünde meydana geldi. Yel ailesinin 3 katlı evlerinin 1'inci katına ek olarak yapılan balkon, fayans çalışması sırasında çöktü. Bu sırada aşağıda yemek yiyen 9 kişi, çöken balkonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yapılan kontrolde Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel'in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y., (19) A.V.Y. (12) A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu kişi ilk müdahalenin ardından Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Haberler.com / Ayça Elal - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

İran bin tane füze fırlattı 3 kişi ölmedi. yazık yemin ederim çok yazık...

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bizde savaşa gerek yok binalar kendiliğinden yıkılıyor

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Haber Yorumlarıİlhan Binen:

balkona sekizlikmi atmışlar yoksa eksikmi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba neden çöktü düğünde veya şenlikte balkona yığılmamı oldu haberde belirtilmiyor

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

78 KISI GECELIGI 33 BIN LIRA OLAN OTELDE YANDI GITTI

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