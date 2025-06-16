Batman'da Balkon Çökmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da Balkon Çökmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Beşiri ilçesinde üç katlı bir evin balkonunun çökmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan işçi Halis Ayaz, olay anını anlatarak yaşanan trajediyi gözler önüne serdi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği balkon çökmesinden yaralı kurtulan işçilerden Halis Ayaz, yaşadıklarını anlattı. Ayaz, "Biz de balkonla birlikte düştük. Düşerken balkonun altında insanların olduğunu fark ettik" dedi.

Atbağı köyünde üç katlı evin 1'inci katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı. Olayda, Raman Yel (19), Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) hayatını kaybetmiş, Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Ayaz, yaralanmıştı.

Ayaz, balkona ek yapıldığını belirterek, ek yapılan balkona fayans yaptıklarını söyledi. Ayaz, "Balkonun altında yemek yiyorlardı. Bizim de balkondaki işimiz bitmek üzereyken, bir anda balkon çöktü. Biz de balkonla birlikte düştük. Düşerken balkonun altında insanların olduğunu fark ettik. Vücudumda kırıklar olduğu için yardım edemedim. Böyle talihsiz bir olay gerçekleşti" şekline konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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