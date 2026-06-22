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Bahçede çıkan yangın korkuttu

Bahçede çıkan yangın korkuttu
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Batman Yenişehir Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında bahçe zarar görürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nde tek katlı bir binanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçeden yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, alevlerin çevredeki ev ve yapılara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında bahçe zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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