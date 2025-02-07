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Batman'da Atık Petrol Havuzunda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Batman merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkiinde bulunan atık petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkiinde bulunan atık petrol havuzunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Batman merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Arazide bulunan atık petrol havuzunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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