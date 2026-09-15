Batman’da araç yangını

Batman'ın Beşiri ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sabah saatlerinde Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araç yangını meydana geldi. Sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Yangının ardından araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Araç yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı