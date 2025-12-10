Haberler

Batman'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

Kardelen Mahallesi'nde bulunan Galaksi Sitesi'nde 4. kat merdiven boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay Kardelen Mahallesi'nde bulunan Galaksi Sitesinde 4'üncü kat merdiven boşluğunda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
