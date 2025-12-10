Batman'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

Batman'da bir apartmanın boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

Olay Kardelen Mahallesi'nde bulunan Galaksi Sitesinde 4'üncü kat merdiven boşluğunda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN