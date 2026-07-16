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Batman'da apartman dairesinde yangın

Batman'da apartman dairesinde yangın
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Batman'da Emekli TOKİ mevkisinde 10 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Emekli TOKİ mevkisinde 10 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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