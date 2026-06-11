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Batman'da su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Batman'da su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Batman'ın Beşiri ilçesinde 89 yaşındaki Osman Toparlak, evinin bahçesinde dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyünde su kuyusuna düşen 89 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi.

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden 89 yaşındaki Osman Toparlak, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Yakınlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Osman Toparlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Toparlak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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