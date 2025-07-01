Batman'da 8 Yaşındaki Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti

Batman'da 8 Yaşındaki Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde oyun oynayan 8 yaşındaki Mehmet Zeki Yağmahan, sırtına isabet eden yorgun mermi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olan çocuğun durumu iyi.

Batman'da 8 yaşındaki çocuk, evinin bahçesinde oyun oynarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 28 Haziran'da akşamı saatlerinde Petrolkent Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mehmet Zeki Yağmahan (8), bir anda sırtında şiddetli bir ağrı hissetti. Nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun sırtına isabet ettiğini fark eden küçük çocuk, ailesinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yağmahan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtına isabet eden mermi nedeniyle 30 Haziran'da ameliyata alınan Yağmahan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evinde gazetecilere konuşan Mehmet Zeki Yağmahan, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bahçede yürüyordum, birden sırtıma kurşun isabet etti. Sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Şu anda zor yürüyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.