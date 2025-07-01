Batman'da 8 Yaşındaki Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti

Batman'da 8 yaşındaki çocuk, evinin bahçesinde oyun oynarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 28 Haziran'da akşamı saatlerinde Petrolkent Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mehmet Zeki Yağmahan (8), bir anda sırtında şiddetli bir ağrı hissetti. Nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun sırtına isabet ettiğini fark eden küçük çocuk, ailesinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yağmahan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtına isabet eden mermi nedeniyle 30 Haziran'da ameliyata alınan Yağmahan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evinde gazetecilere konuşan Mehmet Zeki Yağmahan, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bahçede yürüyordum, birden sırtıma kurşun isabet etti. Sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Şu anda zor yürüyorum" dedi. - BATMAN