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Batman'da 8 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

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Batman'da yapılan polis operasyonda bir tırda 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Batman'da bir tırda 8 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir tırda 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Göz altına alınan 2 kişi tutuklandı.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bir tır durdurularak arandı. Narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu skunk, ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da 8 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa
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