Haberler

Batman'da 7 aylık hamile eski eşini öldüren şahıs Siirt'te aranıyor

Batman'da 7 aylık hamile eski eşini öldüren şahıs Siirt'te aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da 7 aylık hamile Yağmur Aktu, eski eşi Aydın K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bebek de kurtarılamadı. Şüpheli Siirt'in Kurtalan ilçesine kaçtı, yakalanması için arama başlatıldı.

Batman'da 7 aylık hamile eski eşini öldürüp Siirt'in Kurtalan ilçesine kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'ın Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda Aydın K., 7 aylık hamile eski eşi Yağmur Aktu'ya silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aktu ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siirt'in Kurtalan ilçesine kaçan şüpheli aracını terk edip izini kaybettiği, yakalanması için arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar

Zirvede ezber bozan çıkış! Avrupalı liderlerin yüzlerine söyledi
Süper Lig'e geri dönüş! Volkan Demirel'in yeni talibi çok sürpriz

Süper Lig'e geri dönüş! Volkan Demirel'in yeni talibi çok sürpriz
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi

Beştepe'de F-35 sorusu! Erdoğan "Sözünü aldık" diyerek sayı verdi