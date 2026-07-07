Batman'da 7 aylık hamile eski eşini öldüren şahıs Siirt'te aranıyor

Batman'da 7 aylık hamile eski eşini öldürüp Siirt'in Kurtalan ilçesine kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'ın Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda Aydın K., 7 aylık hamile eski eşi Yağmur Aktu'ya silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aktu ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siirt'in Kurtalan ilçesine kaçan şüpheli aracını terk edip izini kaybettiği, yakalanması için arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı