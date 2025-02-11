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Batman'da 600 Gram Uyuşturucu ile Yakalanan Satıcı Tutuklandı

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Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 600 gram skunk uyuşturucu ile yakalanan sokak satıcısı tutuklandı. Ekipler, şüphelinin üzerinde yapılan aramada toplamda 600 gram uyuşturucu ve 8 bin 400 lira nakit para ele geçirdi.

Batman'da 600 gram uyuşturucu ile yakalanan sokak satıcısı tutuklandı.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 460 paket halinde 475 gram ve ayrı poşet içerisinde 125 gram olmak üzere toplamda 600 gram skunk madde uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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