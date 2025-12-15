Batman'da bir otomobilde 56 kilo esrar ele geçirildi

Haberler

Güncelleme:
Batman'da bir otomobilde yapılan aramada 56 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Batman'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, balyalar halinde 56 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği Hector ile arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilin dört bir tarafına balyalar halinde zulalanmış 56 Kilo 750 gram uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
