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Batman'da 46 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Batman'da 46 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Batman'da hakkında 43 ayrı suçtan aranma kaydı ve 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ü., polis operasyonuyla gizlendiği adreste yakalanarak tutuklandı.

Batman'da hakkında 43 ayrı suçtan aranma kaydı ve 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü başarılı saha çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, adeta suç makinesi haline gelen bir firari kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgilere göre, hakkında toplam 43 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile uzun süredir firari olarak aranan B.Ü. isimli şahıs, polis ekiplerinin titiz takibi ve saha çalışmaları neticesinde gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen azılı firari, yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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