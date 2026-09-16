Batman’da 4 araçlı zincirleme kaza
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Batman kent merkezinde 4 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Batman kent merkezinde 4 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil, trafikte arka arkaya çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı