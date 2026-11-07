Batman'da 30 Ekim-5 Kasım denetimlerinde aranan 111 şahıstan 11'i tutuklandı

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Batman'da polis uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 111 şahsa işlem yapılarken 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde genel asayiş, kaçakçılık, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14 bin 435 kişinin sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 111 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerden 11'i tutuklandı.

Denetimler sırasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 3 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 2 fişek, 1 pompalı tüfek ve 25 kartuş, 1 av tüfeği, 2 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 29,53 gram skunk, 32,82 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 bin 420 paket sigara ve 20 litre etil alkole el konuldu.

Trafik denetimleri kapsamında 3 bin 570 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen araç sürücülerine idari yaptırım uygulanırken, çeşitli ihlal ve eksiklikler nedeniyle 3 araç trafikten men edildi.

Batman genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı