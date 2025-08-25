Batman'da 3 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Batman-Beşiri kara yolunda annesinin elinden kaçan 3 yaşındaki Ali İmran Barış, yola fırlayarak seyir halindeki otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Beşiri kara yolunda meydana geldi. Annesiyle birlikte yol kenarında yürüyen 3 yaşındaki Ali İmran Barış, bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan otomobil, küçük çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük Ali İmran Barış hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
