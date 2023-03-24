3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
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Batman kent merkezinde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu. Ekipler cinayeti çözmek için çalışma başlattı.
Belde Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 40 yaşlarındaki Z.A. adlı 3 çocuk annesi evinde bıçaklanarak öldürüldü.
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İkamet ettiği binanın 5'inci katında meydana gelen vahşi cinayetin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Cinayet Büro ve olay yeri inceleme ekipleri cinayeti çözmek için titiz bir çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa