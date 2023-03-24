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3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Batman kent merkezinde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu. Ekipler cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Belde Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 40 yaşlarındaki Z.A. adlı 3 çocuk annesi evinde bıçaklanarak öldürüldü.

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İkamet ettiği binanın 5'inci katında meydana gelen vahşi cinayetin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Cinayet Büro ve olay yeri inceleme ekipleri cinayeti çözmek için titiz bir çalışma başlattı.

3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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