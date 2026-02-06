Batman'da jandarmadan kaçamadı: 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

BATMAN (İHA) –Batman'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin Kozluk ilçesinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 4 ayrı dosya kapsamında aranan S.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan S.A.'nın yapılan kimlik sorgulamasında ve dosya incelemesinde, hakkında toplamda 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığı'ndaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A., Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN