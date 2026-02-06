Haberler

Batman'da jandarmadan kaçamadı: 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Batman'da jandarmadan kaçamadı: 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu suçlarından aranan S.A. isimli şahıs 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN (İHA) –Batman'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin Kozluk ilçesinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 4 ayrı dosya kapsamında aranan S.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan S.A.'nın yapılan kimlik sorgulamasında ve dosya incelemesinde, hakkında toplamda 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığı'ndaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A., Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler