Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı 14 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Türkan A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Gercüş Kırkat Göleti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede düzenlenen bahar şenliklerini arkadaşlarıyla birlikte izledikten sonra eve dönmek üzere yola çıkan Türkan A. (14), yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki hafif ticari araç, genç kıza çarptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türkan A., ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun yoğun bakım ünitesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücüsü Y.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

