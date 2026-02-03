Haberler

Batman'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 13 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. adlı cezaevi firarisi yakalanarak tutuklandı.

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında 13 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 2 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, cezaevi firarisi O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın yapılan kimlik kontrolünde, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından toplamda 13 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan O.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

