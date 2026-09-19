Batman-Beşiri karayolunda alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Batman-Beşiri karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Batman-Beşiri karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 AFL 547 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı