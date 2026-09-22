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Batman Belde Mahallesi'nde motosikletli 2 şüpheli park halindeki otomobili kundakladı

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Batman Belde Mahallesi'nde motosikletli 2 şüpheli park halindeki otomobili kundakladı
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Batman Belde Mahallesi'nde motosikletle gelen 2 şüpheliden arkadaki kişi, park halindeki otomobile yanıcı madde döküp çakmakla ateşe verdi. Şüpheliler kaçarken itfaiye yangını kontrol altına aldı, otomobilde maddi hasar oluştu ve kundaklama anı kameraya yansıdı.

Batman'da motosikletli 2 şüpheli, park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesi'nde motosikletle bölgeye gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, park halindeki otomobilin üzerine yanıcı madde döküp çakmakla ateşe verdi. Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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