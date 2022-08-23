Batman 3. sayfa haberleri... Batman'da tuğla yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Batman 3. sayfa haberine göre Batman-Kozluk kara yolunda tuğla yüklü tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Batman-Kozluk kara yolunda tuğla yüklü tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kozluk ilçesinde yükleme yapan S.A yönetimindeki 73 AAL 972 plakalı tır, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Yan yatan tırdaki tuğlalar yola dökülerek kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerinden sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yolun bir şeridini bir süreliğine trafiğe kapattı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası yola saçılan tuğlalar temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Bekirhan Batman 3. Sayfa Haberler

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