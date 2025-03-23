Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne 'İmamoğlu' yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarını İstanbul Valiliği'ne bildirdi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLAMA NEDENLERİ BİLDİRİLDİ

Buna göre Başsavcılık, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından" tutuklandığını belirtti.

ŞAHAN VE ÇALIK DA BİLDİRİLDİ

Başsavcılık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandığını kaydetti.