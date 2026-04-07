Basra'da bir eve roket düştü: 5 ölü

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bir eve roket düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bir eve roket isabet etmesi sonucu can kaybı yaşandı. Olay, Basra'nın batısında yer alan Hor el-Zübeyr bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, binanın enkazı altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Güvenlik kaynakları, roketin hangi noktadan ve kim tarafından ateşlendiğinin henüz tespit edilemediğini belirtirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketin isabet ettiği evde büyük çaplı hasar oluştuğu ve bölge halkının enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. - BASRA

