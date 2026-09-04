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Kaymakam Arıkan'dan Jandarma Karakoluna Ziyaret

Kaymakam Arıkan'dan Jandarma Karakoluna Ziyaret
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Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.

Karakolda incelemelerde bulunan Arıkan, karakolun genel durumu, yürütülen çalışmalar ile ilçenin güvenlik ve asayişine yönelik faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde değerlendiren Arıkan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Arıkan, yeni göreve atanan Karakol Komutanı ve görevli personele de yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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