Baskil'de Yiyecek Arayan Domuz Sürüsü Görüntülendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Hacımustafa köyü kırsalında yiyecek arayan bir domuz sürüsü köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürü, bir süre izlendikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa