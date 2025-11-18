Baskil'de Yiyecek Arayan Domuz Sürüsü Görüntülendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi.

Baskil'in Hacımustafa köyü kırsalında domuz sürüsü görüntülendi. Dağda yiyecek arayan sürü köy sakinlerince cep telefonu ile kayıt altına alındı. Bir süre görüntülenen domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ