Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

ANKARA - Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D.'yi takibe aldı. Şahsın iki farklı ikametine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 16.86 gram esrar, 5.32 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. ile ona yardım ettiği belirlenen A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.