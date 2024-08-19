Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Başkentte silah kaçakçıların yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara genelinde Silah Kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucu 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 6 adet otomatik tüfek, 10 adet otomatik tabanca, 24 adet 9x19 Tabanca, 4 adet 9x49 Tabanca, 62 adet şarjör, bin 350 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Başkentte silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
ANKARA - Başkentte silah kaçakçıların yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara genelinde Silah Kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucu 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 6 adet otomatik tüfek, 10 adet otomatik tabanca, 24 adet 9x19 Tabanca, 4 adet 9x49 Tabanca, 62 adet şarjör, bin 350 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.