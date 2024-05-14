Başkentte avukatın öldürülmesi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Başkentte silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun davası sanığı Muhammet Balcı hakkında, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Balcı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verdi. Müşteki avukatı, maktulün kendisinin stajyeri olduğunu akıllı hayat dolu bir insan olarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Kıskançlıktan öldürmüş olsam, şimdiye kadar öldürürdüm"

Söz verilen sanık Balcı da önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olayın intihar olduğunu savunarak, "Belenle ayrılıp barışıyorduk. Kıskançlıktan öldürdüğüm iddia ediliyor, kıskançlıktan öldürmüş olsam, şimdiye kadar öldürürdüm. Dekolte giyerdi, kick boksa gitti tangoya gitti hocaları erkekti. Hiç bir şey demedim parasını ben verdim. Ben sevgiye aç bir insan değilim. Herkesten ayrı ayrı özür diliyorum. Böyle bir olayla anıldığım için. Yapmış olsam sizden zerre takdiri indirim istemem bile emin olun" ifadesine yer verdi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Balcı hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılışmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan 1 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası verdi. - ANKARA