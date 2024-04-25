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Başkentte 9 binden fazla gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi

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Ankara'da yurda yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen 9 binden fazla eşya ve malzeme ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kente kanunun dışı yollarla eşya ve malzeme getiren 2 kişi olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri baskında 5 bin 875 adet elektronik eşya ve oyuncak ile 4 bin 40 cinsel içerikli macun ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Başkentte 9 binden fazla gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da yurda yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen 9 binden fazla eşya ve malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kente kanunun dışı yollarla eşya ve malzeme getiren 2 kişi olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri baskında 5 bin 875 adet elektronik eşya ve oyuncak ile 4 bin 40 cinsel içerikli macun ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ankara Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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