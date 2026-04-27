Başkent'te yıkım sırasında platform yola çöktü: 3 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden 4 katlı bir binada tedbir amaçlı koyulan platformun devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, Ulus semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Caddesi üzerinde bulunan ve yıkım işlemleri devam eden Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) binasında, tedbir amacıyla kurulan platform yola doğru çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 4 katlı binanın yıkımı sırasında platformun devrilmesi sonucu 3 yetişkin erkek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Etlik Şehir Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında bölgede bulunan bir kişinin ise kazayı yara almadan atlattığı ve taksiyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan, biri motosiklet bir de araba olmak üzere iki araç hafif hasar aldı.

Bariyerin ve molozların kaldırılmasıyla ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!