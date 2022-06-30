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Başkent'te yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te yağış etkili oluyor Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Başkent'te yağış etkili oluyor

ANKARA - Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Ankara'da bir süre önce 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yağışlı hava yeniden kendini gösterdi. Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde yağış nedeniyle yolları su bastı. Araçlar selden etkilenen yollarda zorlukla ilerledi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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