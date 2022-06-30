Başkent'te yağış etkili oluyor Başkent'te yağış etkili oluyor Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Başkent'te yağış etkili oluyor ANKARA - Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Ankara'da bir süre önce 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yağışlı hava yeniden kendini gösterdi. Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde yağış nedeniyle yolları su bastı. Araçlar selden etkilenen yollarda zorlukla ilerledi. İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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